Ισραήλ: Εξουδετέρωσε διοικητή της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα

Οστρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της τρομοκρατικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε στη Γάζα χθες, καθώς συνεχίζει την εκστρατεία βομβαρδισμών κατά τρομοκρατικών στόχων.

Σε μια ανακοίνωση, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ αλ Γιαζούρι σε αεροπορικό πλήγμα χθες, Πέμπτη, λέγοντας ότι είχε εξέχοντα ρόλο στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα που είχε στόχο τον Γιαζούρι σκότωσε επίσης άλλους δύο διοικητές. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, ο Μοχάμεντ Γιαζούρι, διοικητής της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς στη Γάζα, μαζί με τον Χουντέιφα Μουαμάρ, διοικητή λόχου, και τον Μοχάμεντ Μπαχτζάτ Ρασί, τρομοκράτη της ίδιας ταξιαρχίας, εξουδετερώθηκαν.

Ο Μοχάμεντ Γιαζούρι είχε αναλάβει αρκετούς ρόλους εντός της ταξιαρχίας, μεταξύ των οποίων εκείνους του αναπληρωτή διοικητή, του διοικητή του Τάγματος Μάχης Υποστήριξης και του προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφοριών της Ταξιαρχίας.

Κατά τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Γιαζούρι ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των τρομοκρατών της ταξιαρχίας και για την καθοδήγησή τους στην πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών των IDF.