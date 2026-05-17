Ισραήλ: Επίθεση της Χεζμπολάχ κοντά σε στρατεύματα των IDF

Oι IDF ανέφεραν πως η Χεζμπολάχ εκτόξευσε «εχθρικά αεροσκάφη, βλήματα όλμων και εκρηκτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που έπεσαν κοντά στην περιοχή όπου επιχειρούν οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για 45ήμερη παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Μια αρχική εκεχειρία συμφωνήθηκε μεταξύ των χωρών στις 16 Απριλίου, αλλά τόσο οι Ισραηλινοί όσο και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις πέρα ​​από τα σύνορα έκτοτε.

Το Ισραήλ χτυπά την περιοχή του νότιου Λιβάνου καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, περιγράφοντάς την ως προπύργιο της Χεζμπολάχ.