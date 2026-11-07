Ισραήλ: Εντολοδόχος πρωθυπουργός ο αντιπολιτευόμενος Γκάντι Άιζενκοτ – «Θα κάνω τα πάντα» για σχηματισμό κυβέρνησης, δήλωσε

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναθέτει στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοττη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, σε μια ακόμη ήττα για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη πολιτική δύναμη.

O επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε ότι θα «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί. «Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο Άιζενκοτ στο X.

Νωρίτερα το κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση. «Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για ενότητα και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους ακραίους και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ», ανακοίνωσε το κόμμα Γιασάρ.

Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, Γκάντι Άιζενκοτ, 66 ετών φέρεται να εξασφαλίζει την υποστήριξη της «Ενωμένης Λίστας», παράταξη στην οποία κυρίαρχο στοιχείο είναι οι ισραηλινοί άραβες. Πλην όμως αυτό δεν συνεπάγεται απαραιτήτως ότι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Πιθανόν θα χρειαστεί επίσης την υποστήριξη του κόμματος Ραμ, που επίσης αντιπροσωπεύει τους ισραηλινούς άραβες.

Δυο κόμματα – σύμμαχοι του Γκάντι Άιζενκοτ είχαν αποκλείσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τη συνεργασία με τις αραβικές παρατάξεις, γεγονός που περιπλέκει το εγχείρημα σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο κ. Άιζενκοτ έχει προθεσμία 28 ημερών για να σχηματίσει κυβέρνηση. Είναι πιθανή παράταση 14 ημερών. Αν δεν το επιτύχει, η εντολή θα ανατεθεί σε άλλον κοινοβουλευτικό.

Διαδήλωση στο Τελ Αβίβ

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ απαιτώντας «κυβέρνηση με αραβικά κόμματα που θα ανατρέψει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Πανό στην αραβική γλώσσα υψώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα γράφοντας: «Με 67 έδρες ξεκινά νέα πορεία».

Despite the rain, activists have gathered in Tel Aviv, urging opposition parties to join forces with Arab parties to oust Prime Minister Benjamin Netanyahu. Protesters chanted: “Jews and Arabs refuse to be enemies!” Follow: https://t.co/MKDi3rxFhf https://t.co/5RiaKvpBJT — Palestine Highlights (@PalHighlight) November 7, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, αφού οι αντίπαλοί του και τα δύο κόμματα με αραβική πλειοψηφία, το Ra’am και το Joint List, κέρδισαν συνολικά 67 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ηγέτες του αντι-Νετανιάχου μπλοκ, το οποίο χωρίς τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνει 48 έδρες, απορρίπτουν τον σχηματισμό κυβέρνησης που βασίζεται στην αραβική υποστήριξη.

Πηγή: Associated Press