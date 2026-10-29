Ισραήλ: Εντατικές διαβουλεύσεις στην αντιπολίτευση για κυβέρνηση – Συνάντηση Άιζενκοτ με Γκολάν

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχονται οι πολιτικές διεργασίες στο Ισραήλ, καθώς οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επιταχύνουν τις μεταξύ τους επαφές, αναζητώντας κοινό βηματισμό για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα των μετεκλογικών εξελίξεων, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νέο κύκλο πολιτικών διαβουλεύσεων σηματοδότησε η συνάντηση του προέδρου των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, με τον επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, που αναδείχθηκε δέυτερο κόμμα σε ψήφους.

Η επαφή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Γκολάν με τον Γιαΐρ Λαπίντ, δεύτερο στην ιεραρχία του κόμματος Μπ’Γιαχάντ, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την αλλαγή διακυβέρνησης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκολάν υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον Άιζενκοτ, συνδέοντας την πολιτική συγκυρία με την πολυετή εμπειρία τους στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

«Και οι δύο αφιερώσαμε πολλά χρόνια στην ασφάλεια του Ισραήλ και γνωρίζουμε πολύ καλά το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε πλέον επωμιστεί. Διακυβεύεται η σωτηρία του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια και μοιραζόμαστε τη δέσμευση να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στο προσκήνιο η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ο Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται ως πιθανός πρώτος αποδέκτης της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, με το ενδεχόμενο εξασφάλισης στήριξης από αραβικά κόμματα να παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξετάζει προσεκτικά τους πολιτικούς συσχετισμούς, αποφεύγοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αναλάβει πρώτος την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης. Μια ενδεχόμενη αποτυχία του εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη συσπείρωση των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων.

Άιζενκοτ: «Δεν θα επιτρέψουμε καθυστερήσεις»

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Γιασάρ κλιμάκωσε την αντιπαράθεσή του με την απερχόμενη κυβερνητική παράταξη, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα καθυστέρησης της ορκωμοσίας της νέας Κνέσετ.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, ο Άιζενκοτ προχώρησε σε ειδική δήλωση, εξαπολύοντας ευθείες κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου και του Λικούντ. «Το Λικούντ και ο Νετανιάχου έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη και οργανωμένη εκστρατεία με στόχο την απονομιμοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων», υποστήριξε.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, θέλησε να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αποφασιστικότητας, τονίζοντας: «Σκοπεύω να ενεργήσω όπως ενεργούσα πάντα: με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα».