Ισραήλ: Δίωρη συνάντηση Νετανιάχου με Αϊζενκοτ εν μέσω εντάσεων για ενδεχόμενα πλήγματα στο Ιράν

Περισσότερες από δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Αϊζενκοτ, την Πέμπτη (12/11), με αντικείμενο τις εξελίξεις στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση την οποία επικαλείται η Jerusalem Post, ο Αϊζενκοτ ενημερώθηκε για τις κυριότερες προκλήσεις ασφαλείας και διπλωματίας που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την ανταλλαγή ενημερώσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στη συνάντηση συμμετείχε καθ’ όλη τη διάρκειά της ο στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού, υποστράτηγος Γκάι Μαρκιζάνο, γεγονός που, σύμφωνα με την Jerusalem Post, υποδηλώνει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα ασφαλείας και όχι στις πολιτικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στο εσωτερικό της ισραηλινής ηγεσίας, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για νέες διαφωνίες μεταξύ του Νετανιάχου και του αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με την προοπτική επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Είχε προηγηθεί, την Τετάρτη, προσφυγή του Αϊζενκοτ στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, με αίτημα την παρέμβασή της ώστε να διασφαλιστεί η τακτική ενημέρωσή του από τον πρωθυπουργό για τις υφιστάμενες απειλές ασφαλείας.

Ο επικεφαλής του Yashar είχε υποστηρίξει ότι ο Νετανιάχου αρνούνταν να του παράσχει τις σχετικές ενημερώσεις, επισημαίνοντας ότι αυτές είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εποπτεία των κυβερνητικών αποφάσεων και τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων.

Η ισραηλινή νομοθεσία προβλέπει ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να ενημερώνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για θέματα ασφαλείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ωστόσο, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, δεν έχει οριστεί νέος επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη θέση του Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο Αϊζενκοτ έχει λάβει από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, διαθέτοντας προθεσμία 28 ημερών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες.

Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ο Νετανιάχου παραμένει επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου απέρριψε τις επικρίσεις για τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις βασίζονται αποκλειστικά σε κριτήρια ασφαλείας και λαμβάνονται σε πλήρη συντονισμό με την ηγεσία των αρμόδιων υπηρεσιών.