Ισραήλ: Άιζενκοτ και Λίμπερμαν αισιοδοξούν για σχηματισμό κυβέρνησης – Η πρόταση Νετανιάχου

Την πεποίθηση ότι μπορούν να συγκροτήσουν μια βιώσιμη κυβέρνηση με πλήρη τετραετή θητεία εξέφρασαν ο πρόεδρος του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, και ο επικεφαλής του Yisrael Beytenu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, μετά τις συνομιλίες τους τη Δευτέρα, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού στο Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel και CNN.

Το Yashar χαρακτήρισε τη συνάντηση «εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση», επισημαίνοντας ότι εξετάστηκαν οι δυνατότητες πολιτικής σύμπραξης. «Και οι δύο εξέφρασαν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι μπορούν να σχηματίσουν μια σταθερή κυβέρνηση για μια πλήρη τετραετή θητεία», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παρά το θετικό κλίμα της συνάντησης, οι αποκλίσεις των δύο ηγετών ως προς τις μελλοντικές κυβερνητικές συμμαχίες παραμένουν ουσιαστικές.

Ο Λίμπερμαν απορρίπτει κατηγορηματικά τόσο μια κυβέρνηση μειοψηφίας όσο και οποιονδήποτε συνασπισμό που θα στηρίζεται κοινοβουλευτικά σε κόμματα με αραβική ηγεσία. Αντιθέτως, δεν αποκλείει συνομιλίες με υπερορθόδοξους εβραϊκούς σχηματισμούς, διατηρώντας ανοιχτό ένα πεδίο συνεργασιών που εξακολουθεί να προκαλεί διαφωνίες.

Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, διερευνά εναλλακτικά σενάρια εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, επιλογή που έχει δημιουργήσει προστριβές μεταξύ των δύο πολιτικών.

Νετανιάχου: Πρόταση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανήλθε με πρόταση συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό το Λίκουντ, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

«Είναι επιτακτική ανάγκη, είναι η ανάγκη της στιγμής», υπογράμμισε, παρουσιάζοντας την πολιτική συνεννόηση ως άμεση προτεραιότητα. Σε μια νέα κίνηση, άφησε για πρώτη φορά περιθώριο επαφών ακόμη και με πολιτικές δυνάμεις εκτός του υφιστάμενου συνασπισμού του.

«Είμαι πλέον έτοιμος να ξεκινήσω διάλογο με οποιοδήποτε κόμμα θέλει να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Θα το συζητήσουμε και, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο: μια κυβέρνηση ενότητας», ανέφερε.

«Αυτός που φυσιολογικά πρέπει να ηγηθεί αυτής της κυβέρνησης είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Και το Λικούντ, υπό την ηγεσία μου, συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, 250.000 περισσότερες από το αμέσως επόμενο κόμμα», δήλωσε, στρέφοντας την αιχμή του προς τον Γκάντι Άιζενκοτ και το Yashar.