Το κόμμα «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ και οι «Δημοκρατικοί» του Γιαΐρ Γκολάν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ .

Σύμφωνα με ανακοίνωση των «Δημοκρατικών», το αριστερό αυτό κόμμα πρόκειται να αναλάβει τέσσερα υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ώρες αφότου το «Γιασάρ» γνωστοποίησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για συνεργασία με τους «Δημοκρατικούς».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκολάν είχε «παγώσει» τις συνομιλίες την Τρίτη (24/11), επικαλούμενος ως λόγο τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις του «Γιασάρ» με το κόμμα «Λικούντ» (Likud) του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τον σχηματισμό μιας πιθανής κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Σύμφωνα με τη δήλωση των «Δημοκρατικών», τα τέσσερα χαρτοφυλάκια αφορούν: την «διευρυμένη» εθνική ασφάλεια. Την εργασία και την πρόνοια – δύο υπουργεία που σήμερα λειτουργούν ξεχωριστά, αλλά πρόκειται να συγχωνευθούν στο πλαίσιο του σχεδίου της παράταξης Άιζενκοτ για τον περιορισμό του υπερμεγέθους κυβερνητικού σχήματος. Τις επικοινωνίες·καθώς και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Το κόμμα θα έχει επίσης την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Ισότητας, αν και από τη διατύπωση της ανακοίνωσης προκύπτει ότι αυτό θα συγχωνευθεί σε ένα από τα τέσσερα προαναφερθέντα χαρτοφυλάκια, πιθανότατα σε εκείνο της εργασίας και της πρόνοιας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «Δημοκρατικοί» δεν θα αναλάβουν το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό ενδέχεται να παραμείνει στο «Γιασάρ». Επίσης, δεν θα αναλάβουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης – για το οποίο είχαν εκφράσει ενδιαφέρον- το οποίο αναμένεται να δοθεί είτε στο κόμμα «Ισραέλ Μπεϊτένου» του Αβίγκντορ Λίμπερμαν είτε να παραμείνει στο «Γιασάρ».