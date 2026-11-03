Ισραήλ – Άιζενκοτ: Η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να «φύγει», δήλωσε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, μεταφράζοντας την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την διακοπή της παροχής βοήθειας ασφαλείας ύψους 4 δισ. δολαρίων προς το Τελ Αβίβ.

«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε πλέον να τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να αντικατασταθεί», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα ο Άιζενκοτ σε μύνημά του είπε πως θα ενεργήσει άμεσα για την αποφυγή δεύτερων εκλογών και την εδραίωση του Νετανιάχου στην εξουσία.

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Fox News ότι θα σταματήσει στο τέλος του έτους την ετήσια βοήθεια ασφαλείας ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει έως το 2028.