Ισραήλ: 20 τραυματίες σε επίθεση με drone από τους Χούθι στο Εϊλάτ

Νέα επίθεση με drone κατά του Ισραήλ εξαπέλυσαν το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) οι αντάρτες Χούθι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα.

Συγκεκριμένα 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα, δύο εξ αυτών δύο σοβαρά, αφού ένα drone των Χούθι που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε την νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ, σύμφωνα με γιατρούς.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει ότι μετέφερε τους πέντε σε νοσοκομείο της πόλης.

Αρκετά επιπλέον θύματα νοσηλεύονται στο σημείο, προσθέτει το MDA.