Ισραήλ: 13 πεζοπόροι,ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν σε έκρηξη κοντά στα σύνορα με το Λίβανο

Ισχυρή έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ , στην περιοχή της κορυφογραμμής Ραμίμ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο οδήγησε τη Δευτέρα (12/10) στον τραυματισμό τουλάχιστον 13 ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom (MDA).

Πρόκειται για προκαταρκτικό απολογισμό, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 ο διευθυντής της MDA, Έλι Μπιν, αναφέροντας ότι προκλήθηκαν «σοβαροί» τραυματισμοί από την έκρηξη.

Από τους τραυματίες οκτώ άτομα φέρονται να νοσηλεύονται σε σοβαρή ή μέτρια κατάσταση, ενώ αρκετά ακόμη έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Οι τραυματίες είναι πεζοπόροι που πραγματοποιούσαν διαδρομή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, πλησίον του σημείου παρατήρησης «Πεέρ».

Ανάμεσά τους μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία κοντά στο σημείο παρατήρησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η έκρηξη προκλήθηκε από πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί, αν και το γεγονός αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι απέστειλε ελικόπτερα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για να συνδράμουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο παρέχοντας βοήθεια.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δηλώνουν ότι οι συνθήκες της έκρηξης τελούν υπό διερεύνηση.