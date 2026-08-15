Ισπανία: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα από σεισμό 5 Ρίχτερ στη Γρανάδα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε η Γρανάδα της νότιας Ισπανίας λόγω του σεισμού μεγέθους 5 Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 1:04 π.μ. στο Αλχεντίν με τουλάχιστον 40 σεισμούς να ακολουθούν.

Así están las calles de Armilla en Granada tras el terremoto sufrido esta madrugada. pic.twitter.com/V9tbyCz1N1 — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) August 15, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, δήλωσε σε ανάρτηση στο X πως οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο. Μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να καταρρεύσουν», κάλεσε.

🔴 ÚLTIMA HORA | Terremoto de 5.0 epicentro en Granada 🇪🇸 España Se observan daños en varios edificios. pic.twitter.com/hHoFyifocX — Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) August 15, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε επτά ώρες μετά την καταγραφή ενός άλλου σεισμού μεγέθους 3,7 Ρίχτερ στη Λα Ζούμπια.

συντρίμμια σκορπισμένα πάνω στο δρόμο και κάποιες ζημιές σε αυτοκίνητα στη δημοφιλή τουριστική πόλη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν αρκετούς ανθρώπους από κατεστραμμένα κτίρια.

Πηγή: Reuters