ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα από σεισμό 5 Ρίχτερ στη Γρανάδα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε η Γρανάδα της νότιας Ισπανίας λόγω του σεισμού μεγέθους 5 Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 1:04 π.μ. στο Αλχεντίν με τουλάχιστον 40 σεισμούς να ακολουθούν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, δήλωσε σε ανάρτηση στο X πως οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο. Μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να καταρρεύσουν», κάλεσε.

Ο σεισμός σημειώθηκε επτά ώρες μετά την καταγραφή ενός άλλου σεισμού μεγέθους 3,7 Ρίχτερ στη Λα Ζούμπια.

συντρίμμια σκορπισμένα πάνω στο δρόμο και κάποιες ζημιές σε αυτοκίνητα στη δημοφιλή τουριστική πόλη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν αρκετούς ανθρώπους από κατεστραμμένα κτίρια.

Πηγή: Reuters

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