Ισπανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας – 23 αγνοούμενοι, πάνω από 1.000 άτομα έχουν εκκενώσει

Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (9/5) κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι σήμερα, Παρασκευή (10/7), καθώς οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο θανατηφόρες φωτιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη ξεπεράσει αυτόν του 2005, όταν 11 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στην κεντρική επαρχία της Γουαδαλαχάρα, η οποία προκλήθηκε από μπάρμπεκιου.

Επίσης υπάρχουν οκτώ τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Σεβίλλης. Παράλληλα περισσότερα από 32.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

(Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας Ισπανός, ενώ οι υπόλοιποι φαίνεται να ήταν αλλοδαποί που αγνόησαν τις οδηγίες των Αρχών, δήλωσε ο Αντόνιο Σανθ, επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών στην περιοχή της Ανδαλουσίας.

Αρκετά θύματα βρέθηκαν σε καμένα οχήματα, καθώς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν με αυτοκίνητο, περικυκλώθηκαν από τις φλόγες που εξαπλώθηκαν ραγδαία εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων μέσα σε μια δασώδη περιοχή γύρω από την πόλη Λος Γκαγιαρδός στην επαρχία Αλμερία, πρόσθεσε.

Φαίνεται ότι αιφνιδιάστηκαν από την ταχύτητα με την οποία εξαπλωνόταν η φωτιά και μέσα στον πανικό τράπηκαν σε φυγή, αλλά όχι από τον δρόμο που είχαν υποδείξει οι Αρχές για εκκένωση.

Τέσσερα άτομα, τα οποία φαίνεται να ήταν Βρετανοί επειδή το τιμόνι του αυτοκινήτου τους βρισκόταν στη δεξιά πλευρά, έχασαν τη ζωή τους σε ένα όχημα, πρόσθεσε ο Σανθ. Άλλα οκτώ άτομα βρέθηκαν νεκρά αφού, όπως φαίνεται εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια ακολουθώντας μια διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκκένωσης. Πολλά από τα απανθρακωμένα πτώματα δεν έχουν ακόμη να ταυτοποιηθεί, κάτι που αναμενόταν μέσω εξετάσεων DNA.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε σαν μπαρούτι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο, χαρακτηρίζοντας την πυρκαγιά «μία από τις ταχύτερες και πιο περίπλοκες που έχουμε δει». Προβλέπονταν ισχυρότεροι άνεμοι αργότερα σήμερα, Παρασκευή, πρόσθεσε.

Μερικοί από τους αγνοούμενους ήταν πιθανώς πεζοπόροι που αιφνιδιάστηκαν ενώ βρίσκονταν στο δάσος, είπε ο Μορένο, καθώς οι διασώστες βρήκαν αρκετά μπαστούνια πεζοπορίας στον τόπο του συμβάντος.

Οι συνθήκες μοιάζουν με αυτές στη γειτονική Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2017, όταν μια τεράστια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσωνα σκότωσε περισσότερους από 60 ανθρώπους, με τα μισά από τα θύματα να καίγονται μέχρι θανάτου μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την Παρασκευή τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι ένιωθε «τεράστια θλίψη και απόγνωση».

Παράλληλα, ενώ οι Αρχές προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς και να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, ανήσυχοι συγγενείς από όλο τον κόσμο δημοσίευσαν μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα και σε τοπικά φόρουμ.

Μια Ιρλανδή γυναίκα ανέφερε ότι η κόρη της, η οποία οδηγούσε ένα κόκκινο Ford Fiesta και είχε μαζί της το σκυλί της, αγνοείται. Μια άλλη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφερε ότι ο αδελφός της βρισκόταν ανάμεσα σε μια ομάδα 10 ατόμων που προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω μιας κοιλάδας δίπλα σε ένα ρέμα.

Τι εκτιμούν οι Αρχές για τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης, το οποίο στη συνέχεια έπεσε σε ένα χαντάκι δίπλα σε έναν δρόμο και εξαπλώθηκε αστραπιαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που έφταναν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, μια περίσταση που επέτρεψε στις φλόγες να διανύσουν έως και 15 χιλιόμετρα σε μόλις δύο ώρες.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας κοινής ωφέλειας Endesa αμφισβήτησε, ωστόσο, αυτή την εκδοχή.

Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ περισσότεροι από 1.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανάμεσα στους οποίους και 50 άτομα του δήμου Λουμπρίν στην περιοχή Ελ Μάρσαλ, όπου κινούνται πλέον οι φλόγες.

Στο χωριό Μπεδάρ, όπου σχεδόν οι μισοί από τους 1.009 κατοίκους ήταν Βρετανοί το 2022, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η αστυνομία πήγε πόρτα-πόρτα για να πείσει τους, ενίοτε απρόθυμους, κατοίκους να φύγουν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τα σπίτια την προηγούμενη μέρα.

«Είναι Βρετανοί, κάτοικοι του Βελγίου. Έχω μάλιστα τελέσει μερικούς από τους γάμους τους. Νιώθω θλίψη και βαθύ πόνο», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπεδάρ, Άνχελ Κογιάδο, στο TVE.

Ο Μορένο προειδοποίησε ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο δασικών πυρκαγιών, καθώς οι άφθονες χειμερινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν έντονη βλάστηση, η οποία, αφού ξεράθηκε, αποτέλεσε ιδανικό καύσιμο για τις πυρκαγιές. «Έχουμε ακόμα ένα μακρύ καλοκαίρι μπροστά μας», είπε.

Όπως εξήγησε το απόγευμα της Παρασκευής σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής των δυνάμεων εκτάκτων ανάγκων, Νταβίντ Ροντρίγκεθ, η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται με σταθερούς νοτιοδυτικούς ανέμους ταχύτητας μεταξύ 20 και 30 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που φτάνουν τα 40. Αν και «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», η μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με σήμερα το πρωί παρατηρείται στο ανατολικότερο τμήμα, αυτό που βρίσκεται πλησιέστερα στον αυτοκινητόδρομο, όπου οι ειδικοί έχουν εφαρμόσει αυτό που αποκαλούν «τεχνητή καύση», η οποία «αποδίδει αποτελέσματα» και οι ενέργειες προχωρούν «πολύ καλά».

Η πιο ενεργή περιοχή της πυρκαγιάς είναι αυτή που κατευθύνεται προς την πόλη Ελ Μάρσαλ, λόγω του μήκους των φλογών και της μεγαλύτερης ταχύτητας της πυρκαγιάς, η οποία διευκολύνει την εξάπλωσή της. Σε αυτή την πλευρά, πιο δυτικά, το έδαφος είναι πιο περίπλοκο και απότομο, «με πολύ βαθιές χαράδρες που προκαλούν έντονες εξάρσεις της πυρκαγιάς». «Συγκεντρώνουμε πολλούς επίγειους πόρους εκεί για να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πριν πέσει η νύχτα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανησυχία ότι οι φλόγες κατευθύνονται προς τον οικισμό Ελ Μάρσαλ.

(Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Τον αγώνα των πυροσβεστών συνδράμουν και δυνάμεις του στρατού, όμως οι δυνατοί άνεμοι και ο καύσωνας δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πρόβλεψη είναι ότι, από τις 22:00, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί και θα συνεχίσει με την ίδια κατεύθυνση από νοτιοδυτικά. Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξοι, ανέφερε ότι «δεν πρόκειται για αισιοδοξία», αλλά για το να συνεχίσουν να εργάζονται για την κατάσβεση, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης.

Επιχειρούν 500 πυροσβέστες, 16 εναέρια μέσα, ωστόσο υπάρχει δυσκολία πρόσβασης λόγω του εδάφους σε ορισμένα σημεία.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, στο σημείο επιχειρεί ειδική ομάδα εγκληματολογικών ερευνών για να διαλευκάνει τις συνθήκες της τραγωδίας.