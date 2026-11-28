Σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος ταξιδεύει σήμερα, Σάββατο (28/11), στη Θέουτα, παραμονή των ισπανικών εκλογών, επιχειρώντας, σύμφωνα με την El País, να διεκδικήσει τις τελευταίες ψήφους κινούμενος στα όρια της εκλογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το Λαϊκό Κόμμα, ο Φεϊχό δεν έχει προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις ούτε θα συμμετάσχει σε πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά θα περάσει μέρος της ημέρας στη Θέουτα ως «ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης προς τους κατοίκους» της αυτόνομης πόλης.

Πρόκειται για την έκτη επίσκεψη του Φεϊχό στη Θέουτα από τα τέλη Ιουλίου, όταν σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών, γεγονός στο οποίο το Λαϊκό Κόμμα έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του επίθεσης κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Πηγές του κόμματος αναφέρουν ότι ο Φεϊχό εκπληρώνει προσωπική δέσμευση προς τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Στα όρια της εκλογικής νομοθεσίας

Η ισπανική εκλογική νομοθεσία απαγορεύει τη διάδοση προεκλογικής προπαγάνδας και τη διεξαγωγή προεκλογικών εκδηλώσεων μετά την επίσημη ολοκλήρωση της εκστρατείας, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων τους.

Καθοριστικής σημασίας είναι, επομένως, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του Φεϊχό στη Θέουτα, με την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος να διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για προεκλογική εκδήλωση.

Οι εκτιμήσεις για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Το Λαϊκό Κόμμα ολοκλήρωσε την Παρασκευή την προεκλογική του εκστρατεία στη Σεβίλλη, με τα στελέχη του να εκφράζουν βεβαιότητα ότι η Δεξιά θα συγκεντρώσει τις απαραίτητες έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπικές μετρήσεις που έχει στη διάθεσή του το PP, το κόμμα αναμένεται να εξασφαλίσει μεταξύ 130 και 135 εδρών, έναντι 137 το 2023, ενώ το ακροδεξιό Vox εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 55 έδρες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα δύο κόμματα θα ξεπερνούσαν από κοινού το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας.

Ωστόσο, ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ τους θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό εάν ο Φεϊχό θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοτελή κυβέρνηση με την εξωτερική στήριξη του Vox ή θα χρειαστεί να προχωρήσει σε κυβερνητικό συνασπισμό με την Ακροδεξιά.