Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στην Ισπανία έπειτα από τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, με τη συμμετοχή να εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80%.

Σχεδόν 39 εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν με πρωτοφανές ενδιαφέρον την προεκλογική εκστρατεία, με τα debate να καταγράφουν τηλεθέαση ρεκόρ με εκατομμυριούχα θεατές. Όλα αυτά προμηνύουν μια προσέλευση ψηφοφόρων που αυτή τη φορά μπορεί να χαρακτηριστεί «ιστορική». Οι δημοσκοπικές προβλέψεις δείχνουν ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να φτάσει έως και το 80%, ποσοστά που δεν έχουν καταγραφεί ξανά τα τελευταία 40 χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την El Pais, aυτός ο βαθμός κινητοποίησης προσθέτει ένα στοιχείο αβεβαιότητας και ρευστότητας την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη δεξιά και τη συμμαχία της με την ακροδεξιά.

Ουρές για να ψηφίσουν οι Ισπανοί AP Photo/Francisco Seco

Οι πολίτες μετατρέπονται από θεατές σε διαιτητές μιας ιδεολογικής διαμάχης που είναι πιο έντονη από ποτέ. Τα δύο πολιτικά μπλοκ αντιμάχονται σκληρά: Ο Πέδρο Σάντσεθ και η Άντα Κολάου από την αριστερά, και ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο με τον Σαντιάγο Αμπασκάλ από τη δεξιά.

«Εκλογές υπαρξιακής σημασίας» – Η πιο κρίσιμη αναμέτρηση από το 1976

Εν μέσω αυτής της σφοδρής διαμάχης, και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε ένα σημείο: αν και για πολύ διαφορετικούς λόγους, όλοι θεωρούν ότι η σημασία αυτής της μάχης ξεπερνά κατά πολύ μια απλή διαμάχη για την εξουσία. «Αυτές είναι εκλογές υπαρξιακής σημασίας» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος και πρώην ηγέτης του Λαϊκού κόμματος Χοσέ Μαρία Αθνάρ.

Την ίδια μέρα που ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου και βετεράνος σοσιαλιστής Χοσέ Μπόνο υποστήριζε στην El Pais ότι από το 1976 δεν έχει υπάρξει άλλη τόσο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση: «Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής στην ιστορία της Ισπανίας».

Και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Το 70% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της 40dB δηλώνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι πιο σημαντικές από οποιεσδήποτε άλλες.

Η δεξιά έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη να μπει τέλος στον «σαντσισμό» και το έργο του. Η αριστερά προειδοποιεί πως, μισό αιώνα μετά το τέλος της δικτατορίας, υπάρχει ο κίνδυνος, μια ακροδεξιά «παιδί» του Φράνκο, να βρεθεί στην κυβέρνηση μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Θα λειτουργούσε ως μειοψηφικό, αλλά απαραίτητο μέρος ενός συνασπισμού με επικεφαλής το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχόο.

Ο Πέδρο Σάντσεθ και ο Αμπέρτο Φεϊχόο AP Photo/Manu Fernandez

Το «όπλο» της ψηφιακής εποχής

Το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών οφείλεται σε μια εκστρατεία γεμάτη καινοτόμα στοιχεία. Το σημαντικότερο από όλα είναι η μεταφορά της συζήτησης στον ψηφιακό χώρο. Αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα των ηγετών που επισκέπτονται τα σπίτια των YouTubers και των influencers. Τα κόμματα έχουν πλημμυρίσει τα social media με βίντεο. Το Λαϊκό Κόμμα έχει καταφύγει στην τεχνητή νοημοσύνη για να σατιρίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις έχουν επισκιάσει τις μεγάλες συζητήσεις.

Τα πρόσφατα γεγονότα που συγκλόνισαν τη χώρα ―η κρίση στη Θέουτα, η έξωση και ο θάνατος της Μαρικάρμεν ή τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα― ήταν παρόντα στη συζήτηση, χωρίς όμως να την μονοπωλήσουν.

Ακόμη και η ακεραιότητα των εκλογών αμφισβητείται. Σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Η δεξιά αγγίζει την εξουσία

Η δεξιά αγγίζει την εξουσία. Αισθάνεται ότι ήρθε η ώρα να βάλει τέλος σε μια πρωθυπουργία που διαρκεί πάνω από οκτώ χρόνια, από τότε που ο Σάντσεθ ανέτρεψε με πρόταση μομφής την κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι, την 1η Ιουνίου 2018. Πέρασε ολόκληρη νομοθετική περίοδο μετρώντας τις πληγές της από την απροσδόκητη ήττα απέναντι στο σύνολο της Αριστεράς και των αυτονομιστών το 2023.

Ο Πέδρο Σάντσεθ Αλμπέρτο Φεϊχόο AP Photo/Manu Fernandez

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποδίδουν στη δεξιά μεγαλύτερο περιθώριο νίκης από ό,τι τότε. Ο Φεϊχόο βλέπει ήδη τον εαυτό του στο κατώφλι της πρωθυπουργικής οικείας, τη Λα Μονκλόα, 4,5 χρόνια αφότου ανέλαβε τα ηνία του κόμματος. Δεν ήταν μια μακρά περίοδος, αλλά σίγουρα πολύ ταραχώδης για τον ίδιο σε σύγκριση με τις ήρεμες θητείες του στη Γαλικία. Και σημαδεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από την αποτυχία του 2023.

Στη συμμετοχή κρίνεται το «στοίχημα» του Σάντσεθ για ανατροπή

Η παραμονή του Σάντσεθ στην εξουσία έχει ήδη ξεπεράσει αυτή του Αθνάρ. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Φελίπε Γκονζάλες, ο οποίος συμπλήρωσε 13,5 χρόνια στον θώκο, ένα ορόσημο στο οποίο θα πλησίαζε ο σημερινός ηγέτης των Σοσιαλιστών αν ξαναζούσε μία από εκείνες τις απίστευτες ανατροπές που έχουν σηματοδοτήσει την πολιτική του καριέρα. Αν το καταφέρει, θα μπει οριστικά στη λίστα των θρύλων. Η πορεία του υπήρξε μια αδιάκοπη διαδρομή γεμάτη εμπόδια. Σίγουρα κανένα τόσο μεγάλο όσο αυτό.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μια συμμετοχή 75% θα άνοιγε τον δρόμο για μια ανατροπή υπέρ της αριστεράς. Είναι γεγονός ότι, σε αυτόν τον αιώνα, το Λαϊκό Κόμμα δεν κέρδισε ποτέ όταν η προσέλευση στις κάλπες ξεπέρασε το 70%. Βέβαια, ο Αθνάρ ανέλαβε την εξουσία το 1996 μετά από εκλογές στις οποίες ψήφισε το 77% του εκλογικού σώματος. Αν και η αριστερά δείχνει σημάδια έντονης κινητοποίησης τις τελευταίες εβδομάδες, η δεξιά ήταν ήδη κινητοποιημένη εδώ και πολλούς μήνες.

Ο Φεϊχόο δεν έχει πάρει ρίσκα και σε αντίθεση με το 2023, δεν διολίσθησε σε λάθη πέρα από τις αντιπαραθέσεις του τελευταίου debate και εκείνο το «ησυχία» που απηύθυνε στην Κολάου. Προσπάθησε να παρουσιαστεί ως ένας διαχειριστής με μεγάλη εμπειρία, το ατού με το οποίο η ομάδα του προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις αποχωρήσεις προς το Vox.

Ο Αμπασκάλ, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ισπανία, παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα από ό,τι συνήθως, προκειμένου να μην τροφοδοτήσει τη στρατηγική του φόβου της αριστεράς. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να φωνάξει «ζήτω η Καταλονία». Ολοκλήρωσε την προεκλογική εκστρατεία του κατακλύζοντας τον ηγέτη των Σοσιαλιστών με ύβρεις, ενώ ένα ενθουσιώδες πλήθος φώναζε την προσβολή που έχει πλέον μετατραπεί σε ύμνο: «Πέδρο Σάντσεθ, κάθαρμα».

Η παρέμβαση της Κολάου, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν πιο αιχμηρή από τον Σάντσεθ απέναντι στους υποψηφίους της δεξιάς, επανέφερε στην «αριστερά της αριστεράς» την ελπίδα να ανακόψει τη διαρροή ψηφοφόρων προς το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.

Οι σημερινές εκλογές είναι οι 16ες στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της Ισπανίας. Σε πέντε από αυτές σημειώθηκαν εναλλαγές στην εξουσία. Ποτέ όμως δεν είχε επικρατήσει το κλίμα που επικρατεί τώρα. Πέρα από μια απλή αλλαγή κυβέρνησης, αυτό που φαίνεται να διακυβεύεται στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου είναι μια ιστορική στροφή.