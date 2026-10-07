Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία , απεβίωσε την Τετάρτη στο Νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν σε ηλικία 87 ετών, όπως επιβεβαίωσε η Ένωση Ενοικιαστών σε ανακοίνωσή της.

Στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της στο Ρετίρο, όπου ζούσε εδώ και επτά δεκαετίες. Έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμά της σε τιμή εξευτελιστική για την περιοχή, ακριβώς επειδή εκείνη ζούσε εκεί.

Με σύνταξη 1.400 ευρώ, η γυναίκα δεν έπαψε ποτέ να πληρώνει το ενοίκιο με βάση την παλιά τιμή και τους λογαριασμούς: Συνολικά περίπου 500 ευρώ το μήνα. Το 2020 οι ιδιοκτήτες της είπαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, επειδή η σύμβαση είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές, πρώτα στη μητέρα της, η οποία δεν εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια λόγω ενός νόμου της εποχής του Φράνκο και στη συνέχεια σε αυτήν.

Από τότε προσπάθησαν να την εκδιώξουν τέσσερις φορές και δεν δέχτηκαν καμία από τις προτάσεις που έλαβαν είτε για να πληρώσει τη διαφορά του ενοικίου (της ζητούσαν 1.600 ευρώ) είτε για να αγοράσει το διαμέρισμα.