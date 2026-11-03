Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους και άφησε πίσω της περίπου 200 τραυματίες. Η απόφασή του ανακοινώθηκε στο τέλος μιας τετράωρης, ιδιαίτερα φορτισμένης συνεδρίασης στο ισπανικό Κοινοβούλιο, κατά την οποία δέχθηκε έντονες επικρίσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, αναφέρει η El Pais

«Ένας υπουργός Μεταφορών μιας χώρας όπως η Ισπανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του μετά από δύο δυστυχήματα σε λιγότερο από έναν χρόνο», δήλωσε ο Πουέντε, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Η παραίτηση έρχεται μετά τα δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ούρδα και το Αδαμούθ, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ισπανικών σιδηροδρόμων και έχουν πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Ο Πουέντε ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στο Βαγιαδολίδ στις επόμενες γενικές εκλογές.

Η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή και η ανακοίνωση της παραίτησης

Η συνεδρίαση στο ισπανικό Κοινοβούλιο εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τον υπουργό Μεταφορών να καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος, τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής του, η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον Πουέντε, τονίζοντας ότι η ευθύνη ενός υπουργού δεν εξαντλείται στην παροχή εξηγήσεων μετά από μια τραγωδία.

«Η ευθύνη σας δεν είναι να εξηγείτε τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά να τα αποτρέπετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μουνιόθ κατηγόρησε επίσης τον υπουργό για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τόσο το δυστύχημα στην Ούρδα όσο και την προηγούμενη σιδηροδρομική τραγωδία στο Αδαμούθ.

Ο Πουέντε απάντησε στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του ενώπιον του Κοινοβουλίου και η παροχή εξηγήσεων αποτελούσαν στοιχειώδη υποχρέωσή του απέναντι στα θύματα και στους πολίτες.

Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, επικαλούμενος την πολιτική αξιοπρέπεια και την ανάγκη ανάληψης ευθύνης μετά τα δύο δυστυχήματα.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας της Renfe και της Iryo.

Ο Πουέντε επανέλαβε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif, του ισπανικού οργανισμού διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών, να επιτρέψει σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα ασφαλείας LZB.