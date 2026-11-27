ΟΙσπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα εξασφαλίσει αριστερή πλειοψηφία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις, καθώς τα κόμματα ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την προεκλογική εκστρατεία τους για τις εκλογές της Κυριακής.

Καθώς ισχύει απαγόρευση δημοσίευσης δημοσκοπήσεων, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών επέμεινε πως εσωτερικές δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το κόμμα του θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους, επιτρέποντάς του να εξασφαλίσει την επανεκλογή του με την υποστήριξη μικρότερων αριστερών κομμάτων.

“Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα χάσουμε”, είπε ο Σάντσεθ στον ραδιοσταθμό SER, προσθέτοντας πως οι αριστεροί ψηφοφόροι κινητοποιούνται όλο και περισσότερο για να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί μια προοδευτική πλειοψηφία που θα αντιμετωπίσει θέματα όπως η βαθιά στεγαστική κρίση στη χώρα.

Ωστόσο σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από την απαγόρευση δείχνουν καθαρό πλεονέκτημα ενός πιθανού συνασπισμού ανάμεσα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox, το οποίο επιδιώκει να απομακρύνει τον Σάντσεθ έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Στη διάρκεια ενός ντιμπέιτ με τέσσερις συμμετέχοντες απέναντι τόσο στους ηγέτες της αντιπολίτευσης όσο και στην υποψήφια του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio) χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Σάντσεθ υιοθέτησε έναν πιο μαχητικό τόνο απ΄ό,τι στην αντιπαράθεση της περασμένης εβδομάδας με τον ηγέτη του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος θεωρείται ότι θα είναι ο νικητής.

Ο Σάντσεθ ένωσε δυνάμεις με την Άντα Κολάου, που αναμένεται να είναι ο μικρότερος εταίρος σε έναν συνασπισμό, προκειμένου να επιπλήξει τον Φεϊχό και και τον ηγέτη του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ για προτάσεις που ο Σάντσεθ αποκάλεσε “επιστροφή στο παρελθόν”.

Τόσο ο Σάντσεθ όσο και η Κολάου επέκριναν σφόδρα τον Αμπασκάλ επειδή αρνήθηκε στη διάρκεια του ντιμπέιτ να καταδικάσει τη βία κατά των γυναικών και κατηγόρησε τον Φεϊχό για σεξιστική παρατήρηση όταν αναφέρθηκε στην Κολάου ως “η μικρή σιωπηλή” λέγοντας ότι δεν επέκρινε τη διαχείριση από την κυβέρνηση των φονικών πλημμυρών το 2024.

“Αν έχω ενοχλήσει κάποιον, αποσύρω (την παρατήρηση) βέβαια”, είπε αργότερα ο Φεϊχό, κάνοντας λόγο για “θεατρινισμούς” των αντιπάλων του.

Τα κόμματα αναμένεται να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους συγκεντρώσεις σήμερα αργά το απόγευμα, με τους Σοσιαλιστές και το Frente Amplio να επιλέγουν τη Μαδρίτη, ενώ το PP και το Vox προτίμησαν τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια, αντίστοιχα.

Οι Ισπανοί τηρούν αύριο μια “ημέρα περισυλλογής” την παραμονή της ψηφοφορίας. Οι εκστρατείες, οι συγκεντρώσεις και οι πολιτικές διαφημίσεις απαγορεύονται έτσι ώστε οι ψηφοφόροι να μπορέσουν να σταθμίσουν τις επιλογές του προτού προσέλθουν στις κάλπες.