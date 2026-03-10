Ισπανία μόνο: O Πέδρο Αλμοδόβαρ έκλεισε τον αγγλόφωνο κύκλο του

Σε εκτεταμένη συνέντευξή του στην El Pais για το επερχόμενο «Bitter Chritmas», ο Πέδρο διαμηνύει ότι αυτοί οι ξένοι κάνουν…παράξενα τις παραγωγές τους και ενημέρωσε ότι μέσα στο 2026 θα ξεκινήσει γυρίσματα και για την μεθεπόμενη ταινία του.

Λαμπρά νέα. Οι αγγλόφωνες παραγωγές του Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν είναι διόλου άσχημες (ξεχωρίζουμε το «The Human Voice»), του χάρισαν μυστηριωδώς και Χρυσό Λέοντα («The Room Next Door»), αλλά το μέλλον του το βλέπει κοκκινοκίτρινα. Σε συνέντευξή του μάλιστα είπε ότι δεν επιθυμεί κινηματογραφική επιστροφή στις ΗΠΑ λέγοντας το γιγάντιο «η αμερικανική δομή συχνά σου δίνει μια αίσθηση ανεπιθύμητα περίπλοκη. Ενίοτε οι Αμερικανοί μπερδεύουν πολύ τις ζωές τους, οι παραγωγές απαιτούν πολύ μεγαλύτερες ομάδες από όσες χρειαζονται.» Άλλη μα εξήγηση γιατί ξεφεύγουν οι προϋπολογισμοί.

Για την ώρα ο Αλμοδόβαρ μάς έχει το «Bitter Christmas» που βγαίνει μέσα στον μήνα στην Ισπανία – οπότε ευελπιστούμε να το έχουμε κάπου εκεί και στη χώρα μας.Το ότι περιγράφει την ταινία σαν αδελφή ταινία του «Πόνος και Δόξα» μόνο να προσθέσει μπορεί στην ανυπομονησία μας.

Λεονάρντο Σμπαράλια, Βικτόρια Λουένγκο και η θεά Μπάρμπαρα Λένι πρωταγωνιστούν, σε μια ιστορία που εστιάζει σε μια εργασιομανή που μετά τον θάνατο της μητέρας της φεύγει για την Λανθαρότε στις Κανάριες Νήσους για διακοπές, όπου ο Πέδρο θα αρχίσει να καθρεφτίζει ζωή-μέσα σε τέχνη-μέσα σε ζωή κατά το προσφιλές του που ελάχιστοι κάνουν αναλόγως έξοχα.

Μέσα στο έτος, μάς διεμήνυσε, θα ξεκινήσει γυρίσματα και για την διάδοχη ταινία του, οπότε ο Θεός να τον έχει καλά έχουμε ωραία να περιμένουμε.