Ισπανία: Μαζικές επιστροφές μεταναστών στο Μαρόκο – Θαλάσσιο φράγμα 500 μέτρων στη Θέουτα

Χιλιάδες μετανάστες επιστρέφουν από τη Θέουτα στο Μαρόκο, συνοδεία δυνάμεων του ισπανικού στρατού και της αστυνομίας, μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από την ξηρά και τη θάλασσα, ενώ περίπου 48.300 είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 67 νεκρούς, οι περισσότεροι από πνιγμό ή εξαιτίας του συνωστισμού κατά την προσπάθεια διέλευσης των

Θαλάσσιο φράγμα μήκους 500 μέτρων

Οι ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας στη Θέουτα, εγκαθιστώντας πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο. Το σύστημα αποτελείται από πλωτά τμήματα και σημαδούρες, με στόχο να αποτρέπονται νέες απόπειρες εισόδου διά θαλάσσης και να διευκολύνονται οι περιπολίες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, αρκετοί από τους μετανάστες προετοιμάζονταν επί ημέρες για τη διέλευση, παρακολουθώντας ακόμη και μαθήματα κολύμβησης. Σε ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πωλούνταν βατραχοπέδιλα και στολές κατάδυσης, ώστε να διευκολυνθεί η επικίνδυνη προσπάθεια προσέγγισης της Θέουτα.

Η ένταση, πάντως, δεν έχει εκτονωθεί πλήρως, καθώς στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν διαμαρτυρίες και επεισόδια κοντά στα σύνορα.

Αντιπαράθεση για τη Σένγκεν

Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία επανέφερε προσωρινούς ελέγχους για ταξιδιώτες που φθάνουν από την Ισπανία, ενώ κυβερνήσεις άλλων κρατών-μελών ζήτησαν να εξεταστεί η αναστολή της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη Σένγκεν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, με επιστολή του προς την ηγεσία της ΕΕ, χαρακτήρισε «εγωιστική, πολωτική και παράνομη» τη στάση συγκεκριμένων κυβερνήσεων, κατηγορώντας τες ότι καθοδηγούνται από προκαταλήψεις, παραπληροφόρηση και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Παράλληλα, ζήτησε την πραγματοποίηση έκτακτης ευρωπαϊκής τηλεδιάσκεψης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την πρωτοβουλία, καθώς η προσοχή στρέφεται πλέον στον συντονισμό για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και στο μέλλον της Σένγκεν.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εικόνες από τη Θέουτα «μοιάζουν με εισβολή», συνδέοντας το περιστατικό με τη μεταναστευτική πολιτική και την προεκλογική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ.