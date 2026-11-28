Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας ιστορικής πολιτικής ανατροπής βρίσκεται η Ισπανία, καθώς οι δημοσκοπήσεις ενόψει της κυριακάτικης εκλογικής αναμέτρησης δείχνουν το τέλος της οκταετούς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της Δεξιάς στην εξουσία με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, μετά την καταψήφιση των έκτακτων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό Vox και το καταλανικό αυτονομιστικό Junts.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια για την εκτόξευση των ενοικίων κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά την έξωση μιας 87χρονης στη Μαδρίτη, η οποία αδυνατούσε να ανταποκριθεί σε αύξηση του ενοικίου της κατά 230%.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η απόρριψη των στεγαστικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελός του εκλογικά, απομακρύνοντας παράλληλα την προσοχή από τις καταγγελίες διαφθοράς στον στενό του κύκλο και την επικριθείσα διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

Ωστόσο, το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα τέλη Οκτωβρίου, με 69 νεκρούς, ανέκοψε τη δυναμική της κυβερνητικής εκστρατείας.

Παρότι οι Σοσιαλιστές έχουν περιορίσει τη δημοσκοπική διαφορά σε λιγότερες από τρεις ποσοστιαίες μονάδες, το Λαϊκό Κόμμα και το Vox εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν από κοινού τις 176 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Σάντσεθ παρουσιάζει τις εκλογές ως επιλογή μεταξύ προόδου και οπισθοδρόμησης, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη φορολόγηση περιουσιών άνω των 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση κοινωνικών υπηρεσιών.

Το Λαϊκό Κόμμα δεσμεύεται για μειώσεις φόρων και κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών, ενώ το Vox επικεντρώνεται στην απορρύθμιση, στις πολιτικές επαναμετανάστευσης και στην προτεραιότητα όσων έχουν γεννηθεί στην Ισπανία στην πρόσβαση στη στέγαση και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Politico: Εννέα σημεία-κλειδιά για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Ταυτόχρονα, οι δημοσκοπήσεις προδιαγράφουν νίκη του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), το οποίο, με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox, θα μπορούσε να εκτοπίσει τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Εφόσον σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού, η Ακροδεξιά θα συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της Ισπανίας για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

Πηγή:AP Photo/Francisco Seco

Το Politico παρουσιάζει εννέα κομβικές παραμέτρους της εκλογικής αναμέτρησης.

Τα φαντάσματα του εμφυλίου πολέμου

Ενενήντα χρόνια μετά το ξέσπασμα του ισπανικού εμφυλίου, η προεκλογική εκστρατεία αναβιώνει τη ρητορική του 1936. Ο Σάντσεθ επαναφέρει το ιστορικό σύνθημα «No pasarán», ενώ στελέχη της Δεξιάς χαρακτηρίζουν τους αντιπάλους τους «Λαϊκό Μέτωπο».

Η άνοδος των Βάσκων αυτονομιστών

Στη Χώρα των Βάσκων, το ζήτημα της ανεξαρτησίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν ισχυρή εκλογική επίδοση του αριστερού αυτονομιστικού συνασπισμού EH Bildu.

Κίνδυνος αναζωπύρωσης του καταλανικού αυτονομισμού

Η πιθανή επικράτηση της Δεξιάς, σε συνδυασμό με την επικείμενη επιστροφή του Κάρλες Πουτζδεμόν, απειλεί να επαναφέρει το καταλανικό ζήτημα, που είχε βυθίσει την Ισπανία σε συνταγματική κρίση το 2017-2018.

Η μεγάλη ευκαιρία του Vox

Με δημοσκοπικά ποσοστά περίπου 18%, το εθνικιστικό και ευρωσκεπτικιστικό Vox φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει την Ισπανία, διεκδικώντας κορυφαία υπουργικά χαρτοφυλάκια και διπλασιάζοντας ενδεχομένως τις 33 έδρες που εξασφάλισε το 2023.

Πηγή: AP Photo/Manu Fernandez

Από τη Μαδρίτη στο MAGA

Το Vox επιδιώκει να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς και διεθνών πολιτικών συμμάχων, από τον Χαβιέρ Μιλέι και τον Χοσέ Αντόνιο Καστ έως το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ.

Η διαφορά Σάντσεθ – Φεϊχοο

Ο 65χρονος ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, προβάλλει το προφίλ ενός μετριοπαθούς και έμπειρου διαχειριστή, σε πλήρη αντίθεση με την επικοινωνιακή δεινότητα του Σάντσεθ.

Πηγή: AP Photo/Francisco Seco

Διακυβέρνηση με επιχειρηματικούς όρους

Το Λαϊκό Κόμμα υπόσχεται αποτελεσματική διαχείριση της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια για τα σκάνδαλα διαφθοράς επί Σάντσεθ. Ωστόσο, η συνεργασία με το Vox περιπλέκει το εγχείρημα.

Ανατροπές στον εκλογικό χάρτη

Οι Σοσιαλιστές κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και τη μοναδική επαρχία στην οποία διατηρούν την πρωτιά από τον θάνατο του Φράνκο, σηματοδοτώντας ιστορικές εκλογικές ανακατατάξεις.

Το διακύβευμα της κάλπης

Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο Φεϊχόο υπόσχεται το τέλος της διακυβέρνησης Σάντσεθ, ενώ ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός παρουσιάζει την αναμέτρηση ως επιλογή μεταξύ της ακροδεξιάς οπισθοδρόμησης και της διατήρησης μιας Ισπανίας προσηλωμένης στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εξωστρέφεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.