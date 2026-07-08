Ισπανία για απειλές Τραμπ περί διακοπής εμπορίου: «Τις αντιμετωπίζουμε ως συνήθη πρακτική»

Η ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως «συνήθη πρακτική» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να έδωσε εντολή για διακοπή του εμπορίου με την Ισπανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισπανού πρωθυπουργού, η Μαδρίτη δεν δείχνει να αιφνιδιάζεται από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, αντιμετωπίζοντάς τες ως μέρος τηςσυνήθους πολιτικής πρακτικής.

Η δήλωση έρχεται μετά τις νέες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με το Reuters, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι αποτελεί «κακό εταίρο» στο ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Από την πλευρά της, η Ισπανία φαίνεται να επιλέγει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας προς το παρόν περαιτέρω κλιμάκωση στη ρητορική αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον.

Πηγή: Reuters