Ισπανία: Εκατοντάδες πολίτες κατασκήνωσαν στο κέντρο της Μαδρίτης – «Ή θα πέσει η αισχροκέρδεια ή θα πέσει η κυβέρνηση»

Μετά το τέλος της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (26/9) στο κέντρο της Μαδρίτης ενάντια στην έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της ηλικιωμένης γυναίκας ΑμεΑ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νοικιασμένο σπίτι της μετά από 70 χρόνια, εκατοντάδες πολίτες πέρασαν το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης διαμαρτυρόμενοι για την στεγαστική κρίση και με κεντρικό σύνθημα αναφωνώντας ότι δεν αντέχουν άλλο και ότι «είτε θα πέσει η αισχροκέρδεια, είτε η κυβέρνηση».

(Photo by Thomas COEX / AFP)

Σε μια ήρεμη ατμόσφαιρα και χωρίς να αναφερθούν περιστατικά βίας, οι συγκεντρωμένοι έστησαν περίπου εκατό σκηνές μετά το κάλεσμα της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, που οργάνωσε την πρωτοβουλία.

«Αποφασίσαμε να κατασκηνώσουμε στην Πουέρτα ντε Σολ για να απαιτήσουμε πραγματικά μέτρα προστασίας της στέγασης. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε αυτό το κράτος-κερδοσκόπο που μας εκμεταλλεύεται και μας αναγκάζει να φύγουμε από τις γειτονιές μας. Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Αν δεν μπορείτε να έρθετε να κατασκηνώσετε, μπορείτε να φέρετε υπνόσακους, στρώματα, φαγητό ή νερό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ένωση.

(Photo by Thomas COEX / AFP)

Την Τρίτη (29/9) το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση. Η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας (RTVE) ότι αυτό το βασιλικό διάταγμα θα πρέπει να θέσει τέλος στις εξώσεις χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση για τη στέγαση των ανθρώπων, να προωθεί την αποεμπορευματοποίηση των κατοικιών, να προωθεί αξιοπρεπείς ενοικιαζόμενες κατοικίες και να θέτει τέλος στα τουριστικά διαμερίσματα και τις εποχιακές συμβάσεις δωματίων.

Η Ράκου κατέληξε ότι αναμένεται από αυτό το βασιλικό διάταγμα μια ολόκληρη σειρά μέτρων που θα επιβεβαιώνουν ότι γίνεται ένα πρώτο βήμα για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι το τελευταίο, καθώς απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές.

Εντούτοις, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το πακέτο μέτρων θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καθώς η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο απορρίφθηκε νωρίτερα φέτος, όμως η υπόθεση της Αμπασκάλ έχει αυξήσει την πίεση στα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν δράση.

Στη χθεσινή διαμαρτυρία οι κυβερνητικές αρχές εκτιμούν ότι προσήλθαν περίπου 25.000 άτομα, όμως η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης δήλωσε ότι συμμετείχαν πάνω από 300.000 άτομα.

Η Αμπασκάλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα όπου ζούσε για 70 χρόνια, αφότου μια εταιρεία ακινήτων απέκτησε το ακίνητο και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%.

Έχοντας μετατραπεί πλέον σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης της Ισπανίας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαμαρτυρία, προέτρεψε τους Ισπανούς να συμμετάσχουν σ’ αυτή.

#Urgente. Maricarmen Abascal, de 87 años y con discapacidad, enfrenta un nuevo intento de desahucio el día 23 de la vivienda en la que ha vivido durante más de 70 años. Recordamos que:#Maricarmensequedapic.twitter.com/bls98V7jVJ — Amnistía Internacional Madrid (@amnistiamadrid) September 17, 2026

«Θέλω αυτό που μου συνέβη να χρησιμεύσει ώστε να μην συμβεί σε άλλους ανθρώπους», είπε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μετά την έξωσή της λόγω εξάντλησης.

Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει μια έλλειψη περίπου 700.000 κατοικιών. Την ίδια ώρα, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης, μεταξύ άλλων από τον τουρισμό και την αύξηση του πληθυσμού που συνδέεται με τη μετανάστευση, λένε οι αναλυτές.

Πηγές: EFE, AFP