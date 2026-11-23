Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της ισπανικής Δεξιάς φαίνεται ότι εξασφαλίζουν από κοινού την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ενόψει των εκλογών της Κυριακής, παρά την πρόσφατη δημοσκοπική ενίσχυση των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Πρόκειται για την τελευταία ημέρα δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, καθώς στη συνέχεια τίθεται σε ισχύ η προβλεπόμενη από την ισπανική νομοθεσία απαγόρευση δημοσίευσής τους πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Σχεδόν όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox θα συγκεντρώσουν αθροιστικά περισσότερες από 176 έδρες, που αποτελούν το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας στο ισπανικό Κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Ειδικότερα, η κυλιόμενη δημοσκόπηση της 40dB για την El País, η οποία βασίστηκε σε 7.500 συνεντεύξεις, δίνει στο PP ποσοστό 31,8% και 127 έως 136 έδρες. Ακολουθούν οι Σοσιαλιστές με 30,9% και 116 έως 127 έδρες, ενώ το Vox συγκεντρώνει 17,3% και εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 51 έως 61 έδρες.

Αντίστοιχα, η έρευνα της NC για τη La Razón, με δείγμα 1.000 ατόμων, καταγράφει άνοδο των Σοσιαλιστών στο 27,2%, από 26,1% την προηγούμενη εβδομάδα, προβλέποντας ότι θα καταλάβουν 108 έως 111 έδρες. Το PP εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 130 έως 133 έδρες και το Vox 64 έως 66, με το άθροισμά τους να φτάνει τουλάχιστον τις 194 έδρες.

Παρόμοια εικόνα αποτυπώνει και η δημοσκόπηση της IMOP για την El Confidencial, με 1.500 συμμετέχοντες, η οποία προβλέπει συνολικά 195 έδρες για το PP και το Vox, έναντι 110 για τους Σοσιαλιστές.

Στην έρευνα της Ipsos για τη La Vanguardia, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.999 ατόμων, το PP συγκεντρώνει 30,3% και 127 έδρες, οι Σοσιαλιστές 29,8% και 119 έδρες, ενώ το Vox εκτιμάται ότι θα καταλάβει 63 έδρες.

Από την πλευρά της, η GAD3 για την ABC, με δείγμα 1.501 ατόμων, προβλέπει 131 έδρες για το PP, 110 για τους Σοσιαλιστές και 63 για το Vox.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η δημοσκόπηση του κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), σύμφωνα με την οποία η ευρύτερη Αριστερά, με τη συμμετοχή του Frente Amplio και περιφερειακών κομμάτων, θα μπορούσε να επικρατήσει. Η έρευνα, που βασίστηκε σε 8.034 συνεντεύξεις, καταγράφει τους Σοσιαλιστές στην πρώτη θέση με 34,4%, έναντι 24,9% του PP και 15,6% του Vox.

Ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε τις εκλογές επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την πολιτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τις μαζικές κινητοποιήσεις για το στεγαστικό ζήτημα. Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρίσκονται η προσιτή στέγαση, η μετανάστευση, η διαφθορά και η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα του προηγούμενου μήνα.