Ισπανία: Απομακρύνθηκαν από μοναστήρι τα λείψανα τριών βασιλιάδων του 11ου αιώνα λόγω πυρκαγιάς

Οι ισπανικές αρχές απομάκρυναν σήμερα τα λείψανα τριών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την περιοχή της Αραγονίας τον 11ο αιώνα από μοναστήρι που απειλείτο από πυρκαγιά.

Προληπτικά, τα λείψανά τους μεταφέρθηκαν στο επαρχιακό μουσείο της Ουέσκα, που βρίσκεται80 χλμ νότια του μοναστηριού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βορειοανατολικής περιοχής Μαρ Βακέρο.

Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή από τη Δευτέρα άρχισε να κινείται προς το μοναστήρι του 10ου αιώνα Σαν Χουάν ντε λα Πένια αργά χθες Πέμπτη. Οι ανησυχίες ότι αυτό θα μπορούσε να τυλιχθεί από φλόγες ώθησαν τις αρχές να ξεκινήσουν επιχείρηση διάσωσης, δήλωσε ο Βακέρο σε δημοσιογράφους.

Μια ομάδα στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης κατάφερε να εισέλθει στο μοναστήρι, που βρίσκεται σε οροσειρά, και να πάρει τελετουργικά ενδύματα που ανήκαν σε έναν κόμη του 18ου αιώνα που ήταν θαμμένος εκεί, πριν αναγκαστεί να φύγει καθώς η φωτιά κινείτο προς το μοναστήρι.

Η ομάδα επέστρεψε εκεί, συνοδευόμενη από αστυνομικούς και αξιωματούχους αρχών πολιτιστικής κληρονομιάς, και αφαίρεσε τα λείψανα των τριών πρώτων βασιλιάδων της Αραγονίας -οι οποίοι κυβέρνησαν μεταξύ 1035 και 1104- από ένα πάνθεο μέσα στο μοναστήρι, καθώς και ορισμένους ιστορικούς πίνακες.

Ο Βακέρο επαίνεσε το θάρρος της ομάδας διάσωσης.

Η πυρκαγιά εντάθηκε νωρίτερα χθες, τροφοδοτούμενη από τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Έχει κάψει περισσότερα από 90.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην εκκένωση 16 πόλεων. Το μοναστήρι παρέμενε άθικτο σήμερα το πρωί.

Στη νότια Ισπανία, μια πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά επιδεινώθηκε επίσης χθες. Μέχρι στιγμής έχει κάψει 310.000 στρέμματα στην επαρχία της Ουέλβα και περίπου 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ