Ισχυρό προβάδισμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές των συνέδρων

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Στις κάλπες αυτήν την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του. Μία μάχη με φαβορί, αλλά και πολλές αναμενόμενες ανατροπές, στο πεδίο των εσωκομματικών συσχετισμών. Μέχρι την τελευταία στιγμή τα στρατόπεδα των επικεφαλής θα δώσουν σκληρή μάχη, καθώς υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός.

Η γενική εικόνα που υπάρχει είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση και ο στόχος του να έχει λίγο πάνω ή λίγο κάτω από ένα 60% των συνέδρων δείχνει να είναι εφικτός. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν οι ανατροπές. Πολύ δραστήριος είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που πηγαίνει για την μεγάλη έκπληξη. Για κάποιους βλέπει ακόμη και την δεύτερη θέση. Επίσης σημαντική κινητοποίηση από την πλευρά Γερουλάνου. Ο πρώην υπουργός επιθυμεί να βρεθεί αυτός στην δεύτερη θέση, ώστε να κατοχυρωθεί, ως το νούμερο δύο του κόμματος.

Περίεργες καταστάσεις στο επιτελείο του Χάρη Δούκα. Ο δήμαρχος Αθηναίων φαίνεται να μείνει πίσω στην μάχη και αναμένεται να του κοστίσει ο περιορισμένος αριθμός συνέδρων που εκλέγονται από το λεκανοπέδιο. Όπως φαίνεται η αποχώρηση Χριστοδουλάκη, με τον οποίο είχαν συνεργασία, του κόστισε στο εσωκομματικό επίπεδο.

Στο νομό Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να σημειώσει μεγάλη νίκη. Ειδικά στην Β περιφέρεια που όπως όλα δείχνουν θα την κερδίσει συντριπτικά. Στην ίδια περιφέρεια πάντως σίγουρα θα πάει καλά τόσο η κ. Διαμαντοπούλου, όσο και ο κ. Χριστοδουλάκης.

Στην Α περιφέρεια η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, αφού εκτός από τον κ. Ανδρουλάκη, σημαντική ενισχυμένος αναμένεται να είναι ο κ. Γερουλάνος. Φυσικά και εδώ θα πολύ καλή η παρουσία του κ. Χριστοδουλάκη. Ερωτηματικό αποτελεί ο Στέφανος Παραστρατίδης, ο οποίος κινούμενος κάτω από τα ραντάρ, έχει κάνει μεθοδική δουλειά.

Πως εκλέγονται οι σύνεδροι

Να σημειωθεί πως στην Α’ Θεσσαλονίκης θα εκλεγούν συνολικά 152 σύνεδροι και στη Β’ Περιφέρεια 110. Συγκεκριμένα 64 από τον δήμο Θεσσαλονίκης, 9 από το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 21 από την Καλαμαριά, 18 από τον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, 23 από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών και 17 από το δήμο Παύλου Μελά. Στη Β’ Θεσσαλονίκης εκλέγονται 110, από το δήμο Βόλβης 12, από το δήμο Δέλτα 12, από το δήμο Θερμαϊκού 11, από το δήμο Θέρμης 15, από το δήμο Λαγκαδά 21, από το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 15, από το δήμο Χαλκηδόνος 12, από το Ωραιόκαστρο 12.

Αξίζει να σημειωθεί πως δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία της 15ης Μαρτίου έχουν τα μέλη του κόμματος, καθώς και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ακόμη και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Οι κάλπες

Οι κάλπες του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα στηθούν:

Για το Α΄-Β΄-Γ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, για το Δ στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας και για το Ε στην οδό Βασ. Όλγας 162 και 25ης Μαρτίου 24. Στην Καλαμαριά στο δημοτικό θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, στον δήμο Ευόσμου- Κορδελιού στο δημαρχείο, στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στο δημαρχείο και στο δημοτικό κατάστημα Νεάπολης (πρώην δημαρχείο) Στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο 3ο δημοτικό σχολειό, στον δήμο Παύλου Μελά στο 1ο γυμνάσιο Σταυρούπολης.

Στη Β Θεσσαλονίκης κάλπες θα στηθούν στο ΚΑΠΗ Σταυρού, στο παλιό δημαρχείο Νέας Απολλωνίας, στο πολιτιστικό κέντρο Θέρμης, στο κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου, στο κοινοτικό κατάστημα Βασιλικών, στο συνεδριακό κέντρο Σίνδου, στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Νέων Επιβατών, στο ΚΑΠΗ Μηχανιώνας, στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά, στο κοινοτικό κατάστημα Ζαγκλιβερίου, στο ΚΑΠΗ Σοχού. Στο Πέτρινο πολιτιστικό κέντρο Πυλαίας στο δημαρχείο Πανοράματος, στο ΚΑΠΗ Χαλκηδόνας στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Κουφαλίων, στο παλιό δημαρχείο Αγίου Αθανασίου, στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου και στο κοινοτικό κατάστημα Δρυμού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ