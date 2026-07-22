Ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας

Ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στιςεμπορικές σχέσεις με τη ΣαουδικήΑραβία κατέγραψε η δράση «Επιχειρηματικές συναντήσεις επαγγελματιών από τη Σαουδική Αραβία με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικούτομέα της Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας», που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τοΠεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το χρονικό διάστημα από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των ιδιαίτερα επιτυχημένων δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2025 στη Σαουδική Αραβία, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεσηFoodex Saudi, καθώς και της επιχειρηματικής αποστολής στο Ριάντ, στην οποία συμμετείχαν 17 εξαγωγικά ώριμες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την έναρξη των φετινών επιχειρηματικών συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη χαιρέτισε οΑντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπάνε Πρέλεβιτς τονίζοντας ότι «Η Περιφέρειά μας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής σε αγορές υψηλήςαναπτυξιακής δυναμικής, όπως της ΣαουδικήςΑραβίας, με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας των τοπικών επιχειρήσεων. Μετά τις συμμετοχές μας σε διεθνείς εκθέσεις στο Ριάντ, τα τελευταία τρία χρόνια εντείναμε τις προσπάθειές μας για τη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων μας στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, δίνοντας το βήμα σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις της περιοχής μας να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις με στελέχη των μεγαλύτερων αραβικών εμπορικών αλυσίδων. Με σχέδιο, συνέπεια και στοχευμένες πρωτοβουλίες δημιουργούμε συνεχώς νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας, ενισχύουμε την εξαγωγική τους δυναμική και αναδεικνύουμε διεθνώς την ποιότητα και την αξία των προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας».

Η φετινή διοργάνωση των Β2Β (Business toBusiness) συναντήσεων επιβεβαίωσε τη δυναμική της συντονισμένης προσπάθειας που γίνεται, καθώς συγκέντρωσε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εκπροσώπησαν ένα ευρύ φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα. Στις επιχειρηματικές συναντήσεις συμμετείχαν 10 εκπρόσωποικορυφαίων εισαγωγικών και εμπορικώνεταιρειών της Σαουδικής Αραβίας, πουδραστηριοποιούνται στους τομείς τωνεισαγωγών, της διανομής τροφίμων, του οργανωμένου λιανεμπορίου και του κλάδου HoReCa.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης των Β2Β (Business to Business) συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 400 στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές προοπτικέςσυνεργασίας για τις επιχειρήσεις τηςΠεριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το υψηλόεπίπεδο των επαφών και το έντονο ενδιαφέρον των Σαουδαράβων αγοραστών επιβεβαίωσαν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς αγορές.