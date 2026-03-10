Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Σημαντική άνοδο καταγράφουν για την Τρίτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας την τάση που επικράτησε νωρίτερα στις ασιατικές αγορές και τη Δευτέρα στην Wall Street και καθώς οι επενδυτές θέλουν να ανακάμψουν μετά από τις μεγάλες απώλειες που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Στήριγμα» για τα κέρδη δίνει η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών, αφότου το πετρέλαιο «άγγιξε» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα. Συμβολή στην αποκλιμάκωση των πιέσεων παρείχαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που υποστήριξε ότι οι προμήθειες πετρελαίου θα είναι πολύ πιο ασφαλείς χωρίς την απειλή ιρανικών πλοίων, drones και πυραύλων, ενώ σημείωσε πως τα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνουν ασφαλή».

Ωστόσο, η περαιτέρω πορεία των αγορών παραμένει ασαφής. Στο επίκεντρο των αναλυτών βρίσκεται η διάρκεια της διαταραχής των ενεργειακών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή και το πόσο αυτή θα επηρεάσει περιοχές όπως η Ευρώπη, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ανησυχία για την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους θα βρεθεί στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενόψει της απόφασης της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη που θα ανακοινωθεί στις 19 Μαρτίου. Μεγάλη μερίδα των επενδυτών εκτιμά πως η ευρωτράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων της εντός του 2026, προκειμένου να μειώσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η εικόνα στα ταμπλό