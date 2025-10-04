Ήρεμα νερά, ενότητα και εξωστρέφεια τα ζητούμενα για το ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Σε ήρεμα νερά επιχειρεί να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ μετά τις φουρτούνες των τελευταίων ημερών. Το κόμμα στρέφει την προσοχή σε δύο κατευθύνσεις. Η μία των επερχόμενων μαχών σε βουλή και κοινωνία και η άλλη της επικοινωνίας του προγράμματος τους στους πολίτες της χώρας.

Για το μεν πρώτο ήδη έχουν διοργανωθεί εκδηλώσεις με κορυφαία στελέχη του κόμματος σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως την Λαμία, τον Βόλο κ.τ.λ. που θα εντατικοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιθανόν και σύμφωνα με πληροφορίες στα μεγάλα αστικά να γίνουν δύο ή περισσότερες εκδηλώσεις. Και αυτό γιατί πέρα από το προφανές το κόμμα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα. Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βρέθηκε πολύ χαμηλά στις τελευταίες εκλογές. Αντίθετα η επαρχία ήταν αυτή που του έδωσε μεγαλύτερη ώθηση.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ θέλει να κρατάει ζεστό τον κόσμο ενόψει και του επικείμενου συνεδρίου. Στις αρχές του καλοκαιριού η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ», είχε επισημάνει πως αυτό θα πάει για τις αρχές του επόμενου έτους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διακινούνται πληροφορίες που θέλουν να πραγματοποιείται νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε πως η διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Μάλιστα ανάμεσα στις περιφερειακές συνδιασκέψεις που εκκρεμούν είναι και αυτή της κεντρικής Μακεδονίας, Η οποία διαθέτει και ένα ακόμη χαρακτηριστικό: Θα ήταν τουλάχιστον παράδοξο να μην γίνει στην εκλογική περιφέρεια, δηλαδή την Α Θεσσαλονίκης, στην οποία ο πρόεδρος του κόμματος έχει εκλεγεί βουλευτής. Οπότε πιθανή ματαίωση, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, θα πρέπει να αποκλειστεί.

Ήρεμα νερά

Την ίδια ώρα φαίνεται, διότι ΠΑΣΟΚ είναι, πως βαίνει προς εκτόνωση η κρίση των τελευταίων ημερών. Ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου επιχείρησαν να ρίξουν τους τόνους, όχι όμως και ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει στην ίδια λογική και να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο.

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, δέχτηκε εισηγήσεις συνεργατών του, που ζητούσαν την λήψη πειθαρχικών μέτρων για όσους υπερβαίνουν τις γραμμές του κόμματος. Αυτό μάλλον πάντως δεν είναι πιθανό, αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προφανώς και αντιλαμβάνεται πως μία τέτοια κίνηση θα μεγάλωνε το κλίμα εσωστρέφειας. Πόσο μάλλον όταν ένα από τα ζητούμενα είναι το ακριβώς αντίθετο, μετά και θετική παρουσία στην ΔΕΘ.

Με ενδιαφέρον επίσης αναμένονται και οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών του κινήματος έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι σε λίγες ημέρες. Και αυτό γιατί κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις ορισμένων, δηλαδή αν θα κινηθούν ενωτικά ή θα την χρησιμοποιήσουν ως αφορμή για να ασκήσουν εκ νέου κριτική προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ