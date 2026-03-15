Ιρανός ΥΠΕΞ: «ΗΠΑ και Ισραήλ χτυπούν με κλώνους ιρανικών drones πολιτικούς στόχους σε χώρες της Μέσης Ανατολής»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη διερευνά επιθέσεις σε αστικές περιοχές σε χώρες της Μέσης Ανατολής, αρνούμενος ότι η χώρα του έπληξε άλλους στόχους εκτός από αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, ο Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλγια αυτές τις επιθέσεις.

«Οι Αμερικανοί έχουν κατασκευάσει drones παρόμοια με τα δικά μας Shahed, που ονομάζονται Lucas, και με αυτά εξαπολύουν επιθέσεις σε στόχους σε αραβικές χώρες», δήλωσε ο Ιρανός ανώτατος διπλωμάτης, με απώτερο σκοπό να βλάψει τις σχέσεις αυτών των χωρών με την Τεχεράνη.

«Είμαστε σε διαδικασία να σχηματίσουμε μια επιτροπή με τις χώρες της περιοχής για να διερευνήσουμε τους πολιτικούς στόχους που έχουν δεχθεί επίθεση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα φέρει «ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο», διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση.

