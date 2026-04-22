Ιρανός βουλευτής: Δεν έπρεπε να είχαμε θέσει το πυρηνικό ζήτημα προς διαπραγμάτευση

Ο Ιρανός βουλευτής Μαχμούντ Ναμπαβιάν δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν έκανε στρατηγικό λάθος επιτρέποντας να συζητηθεί το πυρηνικό ζήτημα στις συνομιλίες στο Πακιστάν, λέγοντας ότι αυτό ενθάρρυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποβάλουν περαιτέρω απαιτήσεις.

«Στις διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν, κάναμε ένα στρατηγικό λάθος. Δεν έπρεπε να είχαμε θέσει το πυρηνικό ζήτημα προς διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Ναμπαβιάν, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, στο κρατικό SNN.

«Με αυτόν τον τρόπο, ο εχθρός έγινε πιο πιεστικός», πρόσθεσε.

Ο Ναμπαβιάν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απαίτησαν την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60% του Ιράν για 20 χρόνια, απαιτήσεις που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν αποδέχεται.