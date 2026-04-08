Ιρανός αξιωματούχος: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή

«Το Ιράν ενδέχεται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή, πριν από τη συνάντηση της χώρας με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.», τόνισε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Ακόμη, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του Στενού θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τον ιρανικό στρατό.

Υπογράμμισε δε «Η εκεχειρία είναι ακόμη εύθραυστη. Εμείς προτιμούμε μία διαρκή ειρήνη. Το Ιράν δεν θα φοβηθεί να επανέλθει στον πόλεμο, αν οι ΗΠΑ θελήσουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.