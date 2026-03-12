Ιρανοί διπλωμάτες ζητούν άσυλο σε Δανία και Αυστραλία γράφουν μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης

Ασυλο ζήτησαν δύο διπλωμάτες σε ιρανικές πρεσβείες στην Δανία και την Αυστραλία σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το Iran International, πρόκειται για τον Alireza Sohbati, διπλωμάτη στην ιρανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, και τον Mohammad Pournajaf, διπλωμάτη στην ιρανική πρεσβεία στην Καμπέρα.

Ο Πουρνάτζαφ είχε διατελέσει επιτετραμμένος της πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην Αυστραλία.

Τους τελευταίους μήνες, εν μέσω της ιρανικής εξέγερσης και του πολέμου, έχουν αναφερθεί και άλλες περιπτώσεις διπλωματών του που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και ζήτησαν άσυλο.

Μία από αυτές όπως μετάδίδει το ιρνανικό μέσο ενημέρωσης είναι ο Alireza Jeyrani Hakamabad, ανώτερος διπλωμάτης στην ιρανική αποστολή στο Γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη, είχε εγκαταλείψει τον χώρο εργασίας του και είχε υποβάλει αίτηση ασύλου στην Ελβετία.

Ομοίως, ο Gholamreza Derikvand, ο επιτετραμμένος της πρεσβείας του Ιράν στην Αυστρία, υπέβαλε αίτηση ασύλου στην Ελβετία μετά την αποχώρησή του από τη θέση του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε πρόσφατα τους διπλωμάτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο να τηρήσουν αποστάσεις από την κυβέρνηση και να υποβάλουν αίτηση ασύλου.