Ιρανικός στρατός: Χτυπήσαμε αμερικανικό Patriot στο Κουβέιτ – Πλήγματα σε Κατάρ και Μπαχρέιν

Με πλήγματα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν απάντησε το Ιράν στις πάνω από 90 επιθέσεις του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με τις ιρανικές δυνάμεις, στόχος έγινε και αμερικανικό σύστημα Patriot .

«Μεγάλος αριθμός διαφόρων τύπων στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εκτοξεύτηκε εναντίον στόχων την τελευταία ώρα, όπως μετέδωσε το Fars. Μεταξύ των στόχων ήταν:

Ένα αμερικανικό αμυντικό σύστημα Patriot στο Κουβέιτ

Μια δορυφορική κεραία (σημείο έγκαιρης προειδοποίησης) στο Κατάρ

Δεξαμενές καυσίμων του αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «δεν θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών του ανόητου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» ανέφερε η ανακοίνωση.