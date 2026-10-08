Ιρανικός ΑΕΟ: Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα

ΗΤεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτει, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον Μοχαμάντ Εσλαμί, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

Οι απειλές των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν είναι «τίποτα καινούργιο», δήλωσε ο Εσλαμί, υπογραμμίζοντας πως ο εμπλουτισμός αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Reuters, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει πως το Ιράν πρέπει να περιορίσει σημαντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να ικανοποιήσει τους όρους της Τεχεράνης προτού ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.