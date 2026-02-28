Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πρωτεύουσες του Κόλπου – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Σάββατο πρωτεύουσες πλούσιων κρατών του Κόλπου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που απειλεί να πυροδοτήσει ευρύτερη σύγκρουση.

Εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από το Ριάντ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, τη Ντόχα και τη Μανάμα. Στη Μανάμα, καπνοί υψώνονταν από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται μεγάλη ναυτική βάση των ΗΠΑ.

Ένας άμαχος σκοτώθηκε στο Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν χτυπήθηκε από συντρίμμια, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελούν μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ και φιλοξενούν αρκετές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Κατάρ, όπου βρίσκεται η Αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή. Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι «απώθησε αριθμό επιθέσεων». Δημοσιογράφος του AFP είδε αναχαιτιστικό πύραυλο να καταστρέφει έναν στόχο σε σύννεφο λευκού καπνού.

Η Αλ Ουντέιντ φιλοξενεί προωθημένα στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), καθώς και αεροπορικές και ειδικές δυνάμεις. Τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους κατά της βάσης μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια σύντομου πολέμου με το Ισραήλ.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισαν «επικίνδυνη κλιμάκωση». Όπως ανέφεραν, αρκετοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέστησαν σήμερα κατάφωρη επίθεση από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. «Η αεράμυνα των ΗΑΕ αντέδρασε με υψηλή αποτελεσματικότητα και αναχαίτισε επιτυχώς αριθμό πυραύλων».

To Αμπού Ντάμπι φιλοξενεί επίσης αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Αλ Νταφρά. Μάρτυρες στο γειτονικό Ντουμπάι ανέφεραν έκρηξη και είδαν πυραύλους να διασχίζουν τον ουρανό. «Ήταν μια μεγάλη έκρηξη και τα παράθυρα έτρεμαν», δήλωσε κάτοικος στο AFP, ζητώντας να μην κατονομαστεί, περιγράφοντας παρόμοια εμπειρία με άλλον κάτοικο της πόλης.

Στο Κουβέιτ, ιρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στον διάδρομο αεροπορικής βάσης που φιλοξενεί προσωπικό της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ANSA: «Τα μέλη της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας στη βάση του Κουβέιτ είναι όλα ασφαλή. Βρίσκονταν στο καταφύγιο», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Η βάση Άλι αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ φιλοξενεί ιταλικό στρατιωτικό προσωπικό που συμμετέχει από το 2019 στην Task Force Air Kuwait, στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιτήρησης κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε επίσης τη «βάρβαρη ιρανική επιθετικότητα», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν αρκετές εκρήξεις στο Ριάντ.

«Άκουσα τις εκρήξεις, δεν ξέρω τι ένιωσα», δήλωσε λιβανέζος κάτοικος του Ριάντ στο AFP. «Ήρθαμε στον Κόλπο επειδή θεωρείται πιο ασφαλής από τον Λίβανο. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω ή πώς να σκεφτώ».