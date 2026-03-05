ΔΙΕΘΝΗ

Ιρανικό σκάφος με εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει δεξαμενόπλοιο στα χωρικά ύδατα του Ιράκ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο σκάφος φορτωμένο εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκε σήμερα για να στοχοποιήσει και να προκαλέσει ζημίες στο υπό σημαία Μπαχαμών δεξαμενόπλοιο Sonangol Namibe που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα του Ιράκ, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις δύο πηγών ασφαλείας ιρακινού λιμανιού.

Το μικρό σκάφος εξερράγη αφού χτύπησε το δεξαμενόπλοιο και αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που έχει καταγραφεί μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ιράκ και αποτελεί κλιμάκωση των απειλών σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, ανέφεραν οι πηγές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν νωρίτερα ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο των ΗΠΑ στο βόρειο τμήμα του Κόλπου και ότι στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά.

