Iρανικό δεξαμενόπλοιο «διέφυγε» του αμερικανικού αποκλεισμού με πετρέλαιο αξίας $220 εκατ.

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) που ανήκει στην Εθνική Εταιρεία του Ιράν «διέφυγε» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και έφτασε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Το πλοίο μετέφερε περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αξίας σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το TankerTrackers.com.

Η εταιρεία παρακολούθησης κατονόμασε το πλοίο ως «Huge» και ανέφερε ότι διασχίζει αυτή τη στιγμή το Στενό Λομπόκ της Ινδονησίας προς το Αρχιπέλαγος Ριάου, διαφεύγοντας του αμερικανικού αποκλεισμού που ανακοινώθηκε στις 13 Απριλίου.