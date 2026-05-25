Ιρανική αντιπροσωπεία με Αραγτσί και Γκαλιμπάφ στο Κατάρ για Ορμούζ και ουράνιο

Στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reutrers και πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο Στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν είναι επίσης μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Θα συζητήσει την πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το ταξίδι Αραγτσί και Γκαλιμπάφ στο Κατάρ, επιβεβαίωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.