Ιρανικά ΜΜΕ: Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις ΗΠΑ

Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης που είναι υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν το σχέδιο του «μνημονίου» προβλέπει ακόμη:
- Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
- Σε αντάλλαγμα, το Ιράν δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.
- Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.
- Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, η συμφωνία θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
- Το πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση, αναφέρει η κρατική τηλεόραση.