Ιρανικά ΜΜΕ: Ψευδείς οι πληροφορίες για τελετή υπογραφής την Κυριακή στη Βιέννη

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Fars, το οποίο επικαλείται πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης της Τεχεράνης, οι πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία στη Γενεύη την Κυριακή είναι ψευδείς.

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την υπογραφή, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει και έχει δηλώσει ότι δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση.

Πηγή: Times of Israel