Ιρανικά ΜΜΕ: Η ανταλλαγή μηνυμάτων για συμφωνία Τεχεράνης – Ουάσιγκτον διεκόπη πριν λίγες μέρες

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την επίτευξη ενός μνημονίου κατανόησης με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου διακόπηκε πριν από λίγες ημέρες.

Την πληροφορία μετέδωσε την Τρίτη (2/6) το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Το τελευταίο μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Ουάσινγκτον ήταν «ένα σαφές μήνυμα για τον Λίβανο», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι παλινωδίες γύρω από τις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών με στόχο μια συμφωνία συνεχίζονται επί εβδομάδες, όπως και η σύγχυση που προκαλείται από αντικρουόμενες εκδοχές που δίνουν οι δύο πλευρές σχετικά με προτάσεις, και την τύχη των συνομιλιών.

Τη Δευτέρα (1/6) η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Λίγες ώρες μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».