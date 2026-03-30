Ιράν: Υπό αυστηρή παρακολούθηση οι πυρηνικές εγκαταστάσεις – Οι ζημιές δεν είναι επικίνδυνες

Η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας παραμένει υπό αυστηρή παρακολούθηση και έλεγχο, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία ζημιά που να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του AEOI, Μοχάμαντ Ρεζά Κάρνταν, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) τη Δευτέρα ότι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες είναι έτοιμες να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Αμέσως μετά την αναφορά οποιουδήποτε πιθανού ατυχήματος ή ζημιάς, οι ειδικές ομάδες ασφάλειας ακτινοβολίας και τεχνικής αξιολόγησης θα αναλάβουν δράση και θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες έρευνες», τόνισε ο Κάρνταν, σύμφωνα με το IRIB.

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι βάσει των τρεχουσών αξιολογήσεων, η ζημιά που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει σε επίπεδο που να απειλεί τη δημόσια υγεία.

«Όλα τα συστήματα ασφαλείας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται σε ενεργή και σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε ο Κάρνταν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, βλήματα έχουν πλήξει την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ, όπως ανέφεραν οι ιρανικές αρχές. Πρόκειται για τον μοναδικό λειτουργικό πυρηνικό σταθμό της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2026 περίπου 300 Ρώσοι ειδικοί παραμένουν στον σταθμό Μπουσέρ, μετά από σειρά αποχωρήσεων. Η ρωσική εταιρεία Rosatom έχει ήδη εκκενώσει 163 μέλη προσωπικού, με περαιτέρω αναχωρήσεις να σχεδιάζονται, μειώνοντας την εργασία στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών.