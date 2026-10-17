Ιράν: Υπέρ της πολιτικής λύσης στην Υεμένη ο Αραγτσί – Νέα πρόταση διαμεσολάβησης προς το Ριάντ

Την ανάγκη επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης μέσω πολιτικού διαλόγου υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επαναφέροντας την πρόταση της Τεχεράνης να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Μιλώντας στη Βαγδάτη, ενώπιον του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τάχθηκε υπέρ μιας συνολικής πολιτικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Υποστηρίζουμε την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, καθώς και εκείνες της Σαουδικής Αραβίας. Υποστηρίζουμε μια συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη πολιτική διαδικασία, η οποία είναι ο μόνος ρεαλιστικός και βιώσιμος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χωρίς απάντηση από το Ριάντ η πρόταση μεσολάβησης

Ο Αραγτσί επανέλαβε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να συμβάλει στην προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το κίνημα των Χούθι, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση του Ιρανού υφυπουργού Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση της Τεχεράνης.

Η νέα τοποθέτηση του Ιράν έρχεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, με αφορμή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Την Πέμπτη, το Ριάντ κατηγόρησε την Ισλαμική Δημοκρατία ότι «ενθαρρύνει» την «εντατικοποίηση» των επιθέσεων του υεμενίτικου κινήματος κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η Τεχεράνη απέρριψε την Παρασκευή τις κατηγορίες, αρνούμενη οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις των σιιτών μαχητών εναντίον του σουνιτικού βασιλείου.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν καθορίζει τις αποφάσεις των Χούθι ούτε παρεμβαίνει στη δράση τους, επιμένοντας ότι το κίνημα ενεργεί αυτόνομα, με γνώμονα τα δικά του συμφέροντα.

Αραγτσί: «Είτε θα οικοδομήσουμε μαζί την ασφάλειά μας, είτε θα υποφέρουμε μαζί από την ανασφάλεια»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη περιφερειακής συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από τη συνέχιση των στρατιωτικών συγκρούσεων.

«Είτε θα οικοδομήσουμε μαζί την ασφάλειά μας, είτε θα υποφέρουμε μαζί από την ανασφάλεια», ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη «να συνεργαστεί με όλους τους αδελφούς και γείτονές της για να επιτύχει την πρώτη επιλογή», επαναλαμβάνοντας την πρόθεση του Ιράν να συμβάλει σε μια πολιτική διαδικασία για την αντιμετώπιση της κρίσης.