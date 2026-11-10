Ιράν: Τρίτο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σήμερα σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Συνολικά τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν σήμερα στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ φλέγονταν αφότου προσέκρουσαν σε νάρκες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.