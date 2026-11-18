Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανέφερε ότι τρία πετρελαιοφόρα έπιασαν φωτιά και έμειναν εκτός λειτουργίας μετά από πρόσκρουση σε ναυτικές νάρκες, ενώ έπλεαν ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Press TV.

Τα τρία πλοία έπλεαν, όπως αναφέρει το ΠΝ του Ιράν, έπλεαν σε απαγορευμένη περιοχή έχοντας απενεργοποιήσει τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση του.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ιράνέχει πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως έχουν αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό την θαλάσσια οδό.

Την Τρίτη, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι τρία πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες ενώ προσπαθούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.