Ιράν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Irna, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των θυμάτων από τις αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ανήλθε στους 1.045 νεκρούς,στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο άμαχοι όσο και στρατιωτικό προσωπικό.

Η ενημέρωση αυτή, που επικαλείται το Ινστιτούτο Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών, παρουσιάζει μια δραματική αύξηση σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, ο οποίος έκανε λόγο για 787 θανάτους.

Η Τεχεράνη περιγράφει τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το Σάββατο ως μια στρατιωτική επίθεση της «εγκληματικής Αμερικής» και του «σφετεριστικού ισραηλινού καθεστώτος» εναντίον της ισλαμικής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρή κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.