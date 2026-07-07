Ιράν: Το φέρετρο του εκλιπόντα ηγέτη Χαμενεΐ ξεκίνησε τη διαδρομή του προς το Ιράκ

Ητελετή για τον εκλιπόντα ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ολοκληρώθηκε σήμερα στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, και η πομπή με τη σορό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μία χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιιτική κοινότητα.

Σε σχετική εκδήλωση, εκατομμύρια άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στον Χαμενεΐ χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα.

Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων να είναι γεμάτοι από κόσμο.

Τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του, που εξουδετερώθηκαν μαζί του στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν αναμένονται πλέον απόψε στο Ιράκ.

Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις του σιιτικού ισλάμ.

Στη Νατζάφ, το κύριο κέντρο θρησκευτικών σεμιναρίων και εκεί όπου οι πλέον υψηλόβαθμοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι έχουν σπουδάσει και διδάξει, η πορεία θα κατευθυνθεί στον επιβλητικό τέμενος του ιμάμη Άλι, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, τέταρτου χαλίφη του ισλάμ και πρώτου σιίτη ιμάμη.

Λίγο αργότερα στη διάρκεια της ημέρας, τα φέρετρα θα κατευθυνθούν στην Κερμπάλα, στο βόρειο Ιράκ, μέχρι τα τεμένη του ιμάμη Χουσέιν και του αδελφού του Αμπάς.

Ο θάνατος του Χουσέιν, τρίτου σιίτη ιμάμη, τον 7ο αιώνα, τιμάται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πιστούς κατά τη γιορτή της Ασούρα.

Οι ιρακινές αρχές που έχουν στενές πολιτικές και θρησκευτικές σχέσεις με το γειτονικό Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έχουν αναπτυξει σημαντικό μηχανισμό για την ασφάλεια.