Ιράν: Τηλεφωνική συνομιλία Αραγτσί με αξιωματούχους σε Τουρκία, Ομάν και Πακιστάν

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα Πέμπτη (9/7) με τους ομολόγους του της Τουρκίας και του Ομάν, καθώς και με τον επικεφαλής των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο ιρανός ΥΠΕΞ καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έκρουσε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου εφόσον οι ΗΠΑ συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό «τυχοδιωκτισμό».

Ο Αραγτσί είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τους ΥΠΕΞ του Ομάν και της Τουρκίας, με τους οποίους συζήτησε για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη χρήσης διπλωματικών διαύλων για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.