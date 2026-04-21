Ιράν: Τάνκερ «έσπασε» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με κρατικά μέσα

Ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να κατάφερε να διασχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και να φτάσει με ασφάλεια σε λιμάνι στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB ανέφερε ότι το πλοίο συνοδεύτηκε από μονάδες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διέλευσή του από την Αραβική Θάλασσα, με στόχο τη διασφάλιση της πορείας του εν μέσω της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr News Agency, το δεξαμενόπλοιο με την ονομασία «Sili City» εισήλθε στα ιρανικά χωρικά ύδατα το προηγούμενο βράδυ, παρά τις – όπως υποστηρίζεται -επανειλημμένες προειδοποιήσεις και απειλές από αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις.

Το περιστατικό έρχεται ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια για περισσότερο από μία εβδομάδα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα (20/4) ότι, από την έναρξη της επιχείρησης, 27 πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν.

Παράλληλα, την Κυριακή οι αμερικανικές αρχές γνωστοποίησαν την κατάσχεση ιρανικού πλοίου που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση στην περιοχή και την αυξημένη επιτήρηση των θαλάσσιων διαδρομών.