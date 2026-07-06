Ιράν: Τα σενάρια για την απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από την κηδεία του πατέρα του

Ερωτήματα και σενάρια προκαλεί στο Ιράν η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από την εξόδιο ακολουθία του πατέρα του, καθώς ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τις επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου. Οι πληροφορίες που τον θέλουν σοβαρά τραυματισμένο συνυπάρχουν με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι αρχές ασφαλείας απέτρεψαν την παρουσία του στην τελετή, υπό τον φόβο ισραηλινής απόπειρας δολοφονίας.

Συγκεκριμένα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από την τελετή, με τους τρεις αδελφούς του Μοτζταμπά, Μασούντ, Μέισαμ και Μοσταφά, να προσεύχονται δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές. Δεν υπήρξε, ωστόσο, καμία ένδειξη για την παρουσία του νέου ηγέτη.

Η ιρανική ηγεσία δεν έχει δώσει επίσημη εξήγηση για την απουσία του. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το Reuters, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να υπέστη τραύματα στο πρόσωπο και σοβαρές κακώσεις στο ένα ή και στα δύο πόδια κατά το πλήγμα, στο οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις αναφορές ούτε έχουν αποκαλύψει πού βρίσκεται.

Πάντως, η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από την εξόδιο ακολουθία του πατέρα του προσλαμβάνει, πάντως, ευρύτερη πολιτική και συμβολική διάσταση για την ιρανική ηγεσία. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν σοβαρά τραυματισμένο, η αδυναμία του νέου ανώτατου ηγέτη να εμφανιστεί δημοσίως θα συνιστούσε ισχυρό πλήγμα στο κύρος του καθεστώτος, σε μια εξαιρετικά εύθραυστη συγκυρία για το Ιράν.

Παράλληλα, δημοσίευμα των New York Times, όπως αναμεταδίδεται από την Jerusalem Post, αναφέρει ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ασφαλείας απαγόρευσαν στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, κρίνοντας ότι μια δημόσια εμφάνισή του θα μπορούσε να τον εκθέσει σε απόπειρα δολοφονίας.

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη δύο στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης και ένα πρόσωπο που συμμετείχε στην οργάνωση της κηδείας, ανέφερε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ επιθυμούσε να παραστεί στις τελετές και να απαγγείλει ο ίδιος την εξόδιο προσευχή πάνω από τη σορό του πατέρα του.

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας, ωστόσο, απέρριψαν το αίτημά του, εκφράζοντας φόβους ότι το Ισραήλ θα μπορούσε είτε να τον στοχοποιήσει άμεσα είτε να αξιοποιήσει τη δημόσια εμφάνισή του για να εντοπίσει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

Όπως αναφέρει και το India Express, η απουσία του ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η τελετή στο Μεγάλο Τέμενος Μοσάλα αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δημόσια συγκέντρωση της ιρανικής ηγεσίας μετά τον πόλεμο. Παρότι ανώτεροι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται μετά την κατάπαυση του πυρός, ο Μοτζταμπά παραμένει εκτός δημόσιας θέας.

H σορός του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην Κομ

Την ίδια ώρα, το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έφτασε απόψε στην ιερή πόλη Κομ, απ’ όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρώσιμη πομπή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη έφτασε στην Κομ», στα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση προβάλλοντας πλάνα από την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε το φέρετρο.

Από το πρωί σήμερα, ένα τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης.

Πλάνα που τραβήχθηκαν από μη επανδρωμένα αεροπλάνα και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης.

Με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω της αφόρητης ζέστης.